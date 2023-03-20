Подмосковье 20 марта 2023, 14:57 Более 1,5 тысячи грязных мест Подмосковья сфотографировали умные автомобили с начала марта

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С начала марта этого года в Московской области работали шесть машин с искусственным интеллектом. Они зарегистрировали 1559 грязных мест в регионе.

«С начала марта автомобили с искусственным интеллектом проверили качество содержания территорий Балашихи, Власихи, Домодедова, Истры, Красногорска, Ленинского округа, Мытищ, Одинцовского, Пушкинского, Раменского, Химок, а также Богородского и Сергиево-Посадского округов», — сообщила руководитель главного управления содержания территорий (ГУСТ) в ранге министра Светлана Аипова.

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Наибольшее количество нарушений сфотографировали в Балашихе — 285 недочетов. Еще 202 проблемные точки нашли в Одинцове и 190 — в Красногорске. Чаще всего машины фиксировали неубранные сугробы –1158 раз.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил коммунальщиков с Днем работника ЖКХ и поблагодарил за добросовестную работу. Также глава региона призвал все профильные службы усилить уборку с наступлением весны.

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