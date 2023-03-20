Важное 20 марта 2023, 12:19 «Весна набирает обороты». Губернатор Подмосковья призвал уделить особое внимание чистоте Андрей Воробьев призвал коммунальщиков усилить уборку с наступлением весны

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День работников ЖКХ отметили в России 19 марта. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил коммунальщиков, поблагодарив за добросовестную работу и пожелав не уставать совершенствоваться в профессии. Он призвал все профильные службы усилить работу.

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По словам Андрея Воробьева, весна набирает обороты, а значит, вопросы, связанные с чистотой и порядком, выходят на первый план. Важно искать новые подходы, обеспечивая комфортный уровень жизни в режиме 24/7.

Всех, кто задействован в этой большой и сложной работе, я хочу поблагодарить и поздравить. И самое главное — пожелать не уставать совершенствоваться дальше. Андрей Воробьев

По словам губернатора, каждый сезон имеет свои вызовы и свою специфику.

«На пороге весна набирает обороты. Все, что касается мероприятий, связанных с чистотой, порядком, будет звучать у нас регулярно. Отраслевиков я попрошу уделять особое внимание всему тому, что радует глаз и придает комфорт наших городам. Ямы и чистота, субботник, который мы будем обсуждать на следующей неделе, — все это является крайне важным, актуальным», — отметил губернатор.

Особое значение, по словам Андрея Воробьева, имеют и концессионные соглашения. Они связаны и с работой очистных сооружений, и с улучшением качества воды.

«Напомню, что за эти годы мы проделали огромную работу по всем этим направлениям. Но специфика жизни такова, что и дальше нужно логично продолжать», — заключил он.

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