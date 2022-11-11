Подмосковье 11 ноября 2022, 13:35 Более 1,5 миллиарда рублей направят на льготную ипотеку в Подмосковье в 2023 году

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Ценные специалисты в самых разных областях продолжат получать поддержку от правительства Подмосковья в виде льготной ипотеки. В 2023 году на это направят 1,5 миллиарда рублей.

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Председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый сообщил, что «Социальная ипотека» работает в области с 2016 года. Больше 2,5 тысячи специалистов в области медицины, спорта, образования и высоких технологий смогли приобрести собственное жилье по этой программе.

Ценные специалисты получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение десяти следующих лет Подмосковье гасит основной долг, а заемщик выплачивает лишь проценты по кредиту.

Еще 235 человек получат право на социальную ипотеку в следующем году. При этом на компенсацию основного долга по кредиту в бюджете области предусмотрено более 580 миллионов рублей. Подробнее об этой мере поддержки и категориях специалистов, которые могут ее получить, написано на сайте Мособлдумы.

В 2023 году по поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе продолжатся развитие транспортной системы и ремонт дорог. На эти цели планируется направить более 140 миллиардов рублей, часть из которых пойдет на создание новой инфраструктуры.