Подмосковье 11 ноября 2022, 12:31 Более 140 миллиардов рублей направят на строительство и ремонт дорог в Подмосковье в 2023 году

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Развитие транспортной системы и ремонт дорог продолжатся в Подмосковье в 2023 году. На эти цели планируется направить более 140 миллиардов рублей, часть из которых пойдет на создание новой инфраструктуры.

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Председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев рассказал, что значительная часть средств — свыше 80 миллиардов рублей — предусмотрена на ремонт и строительство дорог. Работы пройдут во многих городских округах, при этом некоторые транспортные артерии будут улучшены, а иные — построены с нуля.

Еще 40,5 миллиарда рублей направят на обеспечение пассажирских перевозок в следующем году. При этом будут сохранены льготы на проезд в автобусах и электричках для отдельных категорий граждан — на это в бюджете заложили 15 миллиардов. Еще три миллиарда пойдет на проектирование и строительство пешеходных переходов через железнодорожные пути.

Работа по снижению количества ДТП на дорогах Подмосковья будет продолжена. На эти цели заложили 10,5 миллиарда рублей. Еще пять миллиардов направят на создание и распространение пособий о безопасном поведении пешеходов и водителей.

Камеры, которые следят за скоростью водителей и порядком на дорогах, продолжат появляться в регионе. Эта статья расходов составляет девять миллиардов рублей.

В 2023 году в Подмосковье обеспечат работой 1363 маршрута регулярных перевозок общественным транспортом. Около двух миллионов человек смогут пользоваться льготами на проезд.

Ранее стало известно, что проект бюджета Московской области на 2023 год предусматривает расходы на строительство социальных объектов в объеме 60 миллиардов рублей. По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе будет продолжена работа по возведению новых школ, поликлиник, детских садов и стадионов.