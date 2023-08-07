Подмосковье 07 августа 2023, 13:56 Более 140 жителей старого фонда переселят в новый квартал в поселке Поливаново Администрация городского округа Подольск

Читать 360tv в

В подольском поселке Поливаново построят современный жилой квартал. Туда планируют переселить 141 жителя пяти ветхих домов из поселка Южного. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

В Подольске прошел аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий. Его победителем стала девелоперская компания G3 Group. Она займется строительством квартала.

Реклама

В новом жилом квартале появятся 16 малоэтажных домов, 128 трехэтажных таунхаусов, детский сад, школа, поликлиника, МФЦ, спортивные объекты и многоуровневый паркинг.

Реновация позволит сократить ветхий и аварийный фонд в Подмосковье, а также создать комфортные условия проживания и качественно обновить городские территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего обращения к жителям заявил, что проблему с обманутыми дольщиками в Подмосковье решат до конца года. Оставшимся без жилья из-за недобросовестных застройщиков гражданам выдадут ключи от 12 тысяч квартир.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».