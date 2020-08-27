Более 140 медаппаратов для диагностики зрения закупили в больницы Подмосковья

«Не всегда заболевания органов зрения имеют выраженную симптоматику, некоторые патологии до определенного момента протекают без каких-либо беспокойств. Важно регулярно проходить обследование у офтальмолога, чтобы обнаружить заболевание на ранней стадии и своевременно начать лечение», — сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Она добавила, что областным Минздравом было закуплено новое офтальмологическое оборудование в 48 медорганизаций Подмосковья. Это аппараты для измерения внутриглазного давления, ультразвуковые диагностические приборы, ретинальные камеры и другая медтехника.

В ближайшее время оборудование поступит в Видновскую, Ивантеевскую, Одинцовскую, Балашихинскую и другие больницы.