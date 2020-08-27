27 августа 2020, 18:44
Более 140 медаппаратов для диагностики зрения закупили в больницы Подмосковья
Свыше 140 единиц медтехники для диагностики заболеваний органов зрения поступит в медорганизации Подмосковья в этом году. Оборудование было закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
«Не всегда заболевания органов зрения имеют выраженную симптоматику, некоторые патологии до определенного момента протекают без каких-либо беспокойств. Важно регулярно проходить обследование у офтальмолога, чтобы обнаружить заболевание на ранней стадии и своевременно начать лечение», — сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.
Она добавила, что областным Минздравом было закуплено новое офтальмологическое оборудование в 48 медорганизаций Подмосковья. Это аппараты для измерения внутриглазного давления, ультразвуковые диагностические приборы, ретинальные камеры и другая медтехника.
В ближайшее время оборудование поступит в Видновскую, Ивантеевскую, Одинцовскую, Балашихинскую и другие больницы.