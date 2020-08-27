Число выявленных случаев COVID-19 в России не превышало пяти тысяч более 10 дней

В России за сутки выявили 4711 случаев коронавируса. Этот показатель не превышает пяти тысяч уже более 10 дней подряд. С начала эпидемии COVID-19 подтвердили у 975 576 жителей страны.

С инфекцией справились еще 6411 наших соотечественников, которых выписали из больниц. Поправившихся стало 792 561. Из-за коронавируса скончались 16 804 россиян (+121 за последние 24 часа).

На сегодняшний день, уточнили в Роспотребнадзоре, провели 35,4 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за сутки их сделали 295 тысяч. Врачи наблюдают за состоянием 211 410 человек — у них СОVID-19 пока не подтвержден.

Вирусологи МГУ рассматривают возможность создать двойную вакцину — от коронавируса и гриппа. Поливалентный препарат может перейти на уровень клинических испытаний через полгода.

У российских ученых теперь есть возможность выявить вирус в воздухе. Созданный ими детектор, в том числе, определяет и COVID-19. На автоматический анализ уходит от 10 минут до получаса. Длительность зависит от концентрации патогенов и других факторов.