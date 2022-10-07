Более 1,4 тысячи рабочих мест появится на новом складе в Пушкино | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 13:30 Поделиться Telegram

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Viber Более 1,4 тысячи рабочих мест появится на новом складе в Пушкино

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В Индустриальном парке «РУЧИЧ Холмогоры» запустили производственно-складской комплекс. Проект реализовывался в рамках второй очереди создания производственно-логистического комплекса, который располагается в городском округе Пушкинский.

«В Индустриальном парке „РУСИЧ Холмогоры“ построен очередной производственно-складской комплекс. Объем инвестиций в проект превысил 1,8 миллиарда рублей. Запуск объекта позволит создать 280 рабочих мест. В настоящее время идет передача помещений новым резидентам», — рассказала о развитии индустриального парка заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Новый производственно-складской комплекс оснастили современным складским оборудованием, он соответствует требованиям класса А+. Его общая площадь будет превышать 43 тысячи квадратных метров.

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Ожидается, что этот проект удастся реализовать достаточно быстро — на протяжении всего 16 месяцев. Открытие нового склада сильно повысит операционные возможности, это все должно стать новым и очень интересным этапом в развитии Концерна.

Как рассказала глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, в этом индустриальном парке уже реализовали первую очередь. Инвестор решил вложить в нее 2,7 миллиарда рублей. Когда проект будет запущен, на нем должно появиться порядка 750 рабочих мест. В целом, когда будет реализована уже и вторая очередь, в проект инвестируют более семи миллиардов рублей. На всех новых объектах появится порядка 1,4 тысячи рабочих мест. Инвестор уже начал создавать новые производственно-складские помещения.

Ранее сообщалось, что на 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

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