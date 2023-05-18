Подмосковье 18 мая 2023, 10:10 Более 14 тысяч заявок на бесплатные путевки в детские лагеря оформили онлайн в Подмосковье с начала года Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Льготники могут подать заявление на бесплатную путевку в детский лагерь на региональном портале госуслуг — об этом напомнили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. С начала года жители воспользовались этой услугой около 14 тысяч раз.

«Чтобы подать заявление, не нужно никуда ходить, достаточно открыть портал госуслуг Подмосковья и заполнить онлайн-форму. Следует выбрать муниципалитет, приложить документы, удостоверяющие личность, и подтвердить право на льготу. Ведомство рассмотрит заявление и выдаст результат в течение шести рабочих дней», — уточнила министр госуправления, IT и связи региона Надежда Куртяник.

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Бесплатную путевку в оздоровительный лагерь можно оформить один раз в год для ребят из малообеспеченных или многодетных семей, сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья или тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Услуга называется «Организация отдыха детей в каникулярное время». Подать заявление могут родители или законные представители ребенка.

Тысячи детей участников СВО из Подмосковья отдохнут в летних лагерях бесплатно, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Вместе с ними путевки получат ребята из малообеспеченных семей.