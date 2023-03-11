Подмосковье 11 марта 2023, 12:23 Более 14 тысяч дворников выйдут убирать улицы Подмосковья от снега Пресс-служба губернатора Московской области

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В эти выходные в Московской области ожидается снег и дождь, а температура воздуха будет колебаться от -7 до -10 градусов. В период непогоды на улицы региона выйдут 14 521 дворник, в том числе 6050 работников управляющих компаний, а 8471 — МБУ.

Также чистить улицы Подмосковья от снега выйдут 1274 тракторов для подметания, обработки противогололедными материалами, погрузчиков и самосвалов.

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«Худшие городские округа по выходу техники — Талдомский, Электрогорск, Черноголовка, Лотошино, Можайский, Звездный Городок, Дубна, Клин. При этом 51 муниципалитет обеспечил выход дворников от 80 до 100%», — сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

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Меньше всего дворников вышли в Черноголовке — 23%, Дубне — 36%, Раменском — 43%, Восходе — 45% и Фрязине — 49%.

В эту субботу 37 жилищных инспекторов проверят 376 объектов региона. Через портал «Добродел» поступило 25 обращений в категории «Снег и наледь во дворах и общественных местах». В Красногорске таких заявок насчитали шесть, в Сергиевом Посаде — четыре и в Ленинском — три. Через соцсети таких жалоб не было.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что уборочная техника в Подмосковье работает плохо. По его словам, главы городских округов должны обратить на это особое внимание.

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