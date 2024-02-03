Подмосковье 03 февраля 2024, 12:43 Более 137 тысяч кубометров снега вывезли из Павловского Посада за 2 месяца Алёна Притула

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Сотрудники коммунальных служб Павлово-Посадского городского округа вывезли свыше 137 тысяч кубометров снега с начала декабря 2023 года. Кроме того, в порядок привели временную платформу на станции «Вохна», теперь ее убирают своевременно.

Всю неделю коммунальные службы работали над уборкой и вывозом снега в усиленном режиме. Для обеспечения расчистки городского округа трудились более 70 единиц специальной техники и 200 рабочих.

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Для эффективной борьбы с непогодой сформированы дополнительные бригады. Снег убирают и вывозят с обочин дорог, дворов и тротуаров. Жителей просят своевременно отгонять автомобили, которые могут мешать уборке.

Алёна Притула

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