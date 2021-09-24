Более 135 тысяч земельных участков проверили инспекторы Подмосковья с начала года

Земельный контроль Московской области осмотрел 135,7 тысячи участков с начала года. Это более 80% планового годового показателя, сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

«Благодаря мобильному приложению „Проверки Подмосковья“ муниципальный земельный контроль в несколько раз ускорил проведение осмотров и в разы увеличил охват земель, которые нуждаются во внимании земельных инспекторов. Благодаря цифровизации увеличилось количество выявляемых нарушений, которые должны быть исправлены», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он уточнил, что с начала года нарушения выявлены на более 48,5 тысячи участков, которые будут дополнительно проверены для подтверждения нарушений.

Наибольшее количество нарушений выявлено в Раменском округе — почти на 5 тысячах участков, в городском округе Воскресенск — на 4 тысячах, в Клину нарушают закон пользователи порядка 3 тысяч участков. Следующими в «антирейтинге» расположились Щелково (2500 участков), Дмитровский округ (2,3 тысячи), Ступино (2,2 тысячи) и Солнечногорск (2 тысячи).

«Выявляемость нарушений напрямую связана с активностью работы земельных инспекторов и количеством поднадзорной земли в округах. В округах, где много земли, проводится больше осмотров, следовательно, и нарушений ожидаемо больше. Главное, чтобы собственники делали встречные шаги по исправлению этих нарушений», — добавила Наталья Адигамова.

Ранее сообщалось, что порядка 50 гектаров земли передали арендатору в Егорьевске для развития растениеводства.