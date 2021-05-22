Более 1300 подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала года отремонтировали более 1300 подъездов. Внутридомовые площадки привели в порядок в рамках программы «Мой подъезд», проводимой по поручению губернатора Андрея Воробьева. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

Основная задача заключается не только в приведении подъездов к нормативному состоянию, но и к внешнему виду, который бы радовал жильцов. Участие в программе добровольное и принимается по решению собственников жилья. Им предоставляется не только контроль над выполнением работ, но и полная творческая свобода: жильцы сами выбирают цвет стен, качество полов и перил, оформление входной группы и форму светильников.

С начала года в 50 муниципалитетах в рамках программы было отремонтировано уже 1349 подъездов. Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский отметил, что работы проводятся практически во всех городских округах без отклонения от графика. Сейчас в разной степени готовности находятся около 1900 подъездов. До конца 2021 года в Подмосковье должны отремонтировать 13,2 тысячи подъездов.

Губернаторская программа «Мой подъезд» действует с 2016 года. За пять лет в регионе провели ремонт уже более 83 тысяч подъездов.