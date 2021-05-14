Жителям Подмосковья рассказали, как проходит программа «Мой подъезд»

Более 1,8 тысячи внутридомовых площадок Подмосковья ремонтируют по программе губернатора «Мой подъезд». Участие в ней добровольное: решают сами жители. Она предусматривает полную творческую свободу, позволяя людям выбрать цвет стен, дизайн, форму светильников и не только.

Основная задача программы, проводимой по поручению главы Подмосковья Андрея Воробьева, — преображение подъездов с учетом пожеланий самих жильцов.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, в разной степени готовности находятся 1810 подъездов.

На сегодняшний день идут работы по ремонту подъездов во всех городских округах Антон Велиховский.

Больше всего подъездов ремонтируют в Орехово-Зуеве — 165, Электростали — 98, более 80 — в Сергиевом Посаде и Шатуре.

Программа «Мой подъезд» действует с 2016 года. За это время отремонтировали 83 тысячи площадок.