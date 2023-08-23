Подмосковье 23 августа 2023, 22:56 Более 130 участников представили Подмосковье на всероссийском конкурсе на лучший дом и двор сайт https://moydom.er.ru/ фото конкурсантов

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На всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор» от Подмосковья выступили 133 претендентов из 23 городских округов. Госжилинспекция попросила поддержать участников от региона.

Сейчас по числу участников лидируют Химки с 65 заявками, Балашиха с 26 претендентами и Одинцово с 10. Голосование на сайте moydom.er.ru продлится до 30 ноября. Также до 10 октября можно подать заявку на участие.

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Все заявки поделили на четыре категории. Самой популярной стала номинация «Лучший двор», в ней заявили 63 дома.

«Здесь в безусловное лидерство Балашихи, Химок и Одинцовского вмешиваются единичные участники из Реутова (Юбилейный проспект, 63); Орехово-Зуевского (МКД по Володарского, 27 и Урицкого, 56А); Богородского (Ногинск, Климова, 33А), Волоколамского (Школьная, 16); Мытищ (дом по Академика Каргина, 42); Сергиево-Посадского (г. Хотьково, ул. Черняховского, 1); Каширы (д.Барабаново, ул. Центральная, д. 14-16)», — уточнили в ГЖИ.

За звание «Самый дружный дом» борются 41 участник из Подмосковья, а за звание лучшего подъезда — 26 претендентов из региона. Категорию «Самый энергоэффективный дом» представили три дома из Московской области.

Итоги конкурса подведут в декабре. Пока больше всего голосов набрал дом № 1 поселка ВНИИССОК — 56 голосов. Его заявили в номинации «Самый дружный дом», а в категории «Лучший двор» он получил 44 голоса.

«Читая эссе претендентов и рассматривая размещенные фотоработы, можно многому научиться и взять себе на заметку. Причем, не только дизайнерские решения, но и способы взаимодействия со своими управляющими компаниями, в результате которых получаются лучшие подъезды и дворы», — заявила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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