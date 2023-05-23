Подмосковье 23 мая 2023, 10:42 Более 130 семей получат ключи от квартир в новом корпусе ЖК Vesna в Наро-Фоминске ГК Инград

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Во втором корпусе жилого квартала Vesna в Наро-Фоминском округе начали выдавать ключи от квартир. Новоселье отпразднуют 135 семей. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Дома ЖК рассчитаны на 900 квартир. Покупатели могут приобрести их как с отделкой, так и без. Площадь жилых помещений составляет от 24 до 88 квадратных метров.

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На данный момент ключи от квартир получили 600 человек — около 70% от общего объема заселения третьей очереди ЖК Vesna.

Главной особенностью жилого квартала является двор без машин. На территории также есть игровые площадки, тренажеры, образовательная школа и два детских сада.

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