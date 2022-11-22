Подмосковье 22 ноября 2022, 14:27 Более 130 детских площадок установят в Подмосковье по программе губернатора в 2023 году

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Адреса для установки губернаторских игровых площадок определили в Подмосковье. В 2023 году такие комплексы появятся в 40 городских округах.

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«Программа губернатора Андрея Воробьева по установке детских игровых комплексов действует в регионе с 2013 года. За это время была установлена 1421 площадка. В следующем году поставим еще 135», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он отметил, что программа реализуется при участии жителей. Они сами выбирают места установки губернаторских городков. В этом году в голосовании приняли участие более 55 тысяч человек. Ознакомиться с планом по установке площадок на 2023 год можно на сайте Министерства благоустройства региона.

Губернатор Подмосковья рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году. Среди них — школа в «Гусарской балладе», а также больничный комплекс и интернат для слепоглухих в Сергиевом Посаде.

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