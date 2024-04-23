Подмосковье 23 апреля 2024, 16:55 Более 13 тысяч жителей Солнечногорска проголосовали за объекты благоустройства Жители Солнечногорска проголосовали за объекты благоустройства Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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До окончания Всероссийского голосования за объекты благоустройства осталась ровно одна неделя. Оно завершится 30 апреля. В опросе уже приняли участие более 13 тысяч жителей городского округа Солнечногорск.

От Солнечногорска на голосовании представлены: общественная территория в Андреевке, яблоневый сад в Смирновке, а также Советская площадь и территория вблизи железнодорожной станции. В голосовании лидирует последний проект — его поддержали более 11,6 тысяч жителей.

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«Прошу жителей поддержать наши проекты. Лишь только совместными усилиями мы сделаем наш округ лучше и современнее», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напомним, отдать свой голос за один из трех объектов можно на сайте, либо через мобильное устройство волонтеров, которые дежурят на территории округа. Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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