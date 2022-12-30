Подмосковье 30 декабря 2022, 12:52 Более 13 тысяч градпланов для нежилых объектов выдали в Подмосковье с начала года

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Мособлархитектура выдала в 2022 году около 40 тысяч градостроительных планов земельных участков. Более 33% из них — под объекты нежилого назначения.

«Аналитика показывает, что в регионе сохраняется инвестиционная активность, в 2021 году выдано 12 тысяч ГПЗУ на нежилые объекты. Большая часть нежилых градпланов этого года приходится на производственные и складские объекты — это 20%», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Он также отметил, что второе место по популярности занимает сельскохозяйственная деятельность, третье — торговля. Под индивидуальное строительство в текущем году выдали порядка 20 тысяч градпланов, что составляет 50% от общего количества.

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Раменский, Одинцовский, Истринский, Дмитровский и Домодедовский округа стали лидерами по количеству выданных ГПЗУ в текущем году. Каждый из них получил более двух тысяч документов, необходимых для освоения территорий.

Жители и инвесторы получают градпланы онлайн на региональном портале госуслуг за 14 рабочих дней. Согласно законодательству, для строительства индивидуальных жилых домов ГПЗУ не является необходимым документом, однако среди жителей Подмосковья сохраняется высокий спрос на госуслугу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 95% услуг в Московской области можно получить онлайн.

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