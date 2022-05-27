Более 1200 детей из Подмосковья отдохнут в детских лагерях Краснодарского края в первую смену

Более 1200 детей из Подмосковья, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отправятся в первую смену в детские лагеря курортов Краснодарского края. Путевки им предоставят бесплатно. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Детей примут детские лагеря Туапсе и Анапы. Всего этим летом будет организовано четыре летние смены. За это время около 470 тысяч ребят смогут отдохнуть и поправить свое здоровье на территории южных курортов, а также в Подмосковье», — сказала Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что в лагерях сняты ковидные ограничения и их заполняемость в этом году составит почти 100%.

«Отличным подспорьем для родителей стала программа детского кешбэка. Спрос большой. В свободной продаже осталось порядка 19 тысяч путевок», — сообщила Каклюгина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе откроется 115 мест отдыха для школьников в этом году.