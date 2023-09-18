Подмосковье 18 сентября 2023, 17:03 Более 120 площадок подготовили к экологической акции «Наш лес» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Акция «Наш лес. Посади свое дерево» стартовала в Химках. Жители округа смогут высадить более трех тысяч растений на 129 площадках. Центральной локацией станет территория рядом с домом № 3 на улице Марии Рубцовой.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Акция пройдет практически во всех микрорайонах округа. Участникам выдадут материал для посадки и необходимый инвентарь. Также специалисты расскажут, как правильно высаживать растения.

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«Химки — в лидерах по числу локаций, организованных в этом году в рамках акции „Наш лес. Посади свое дерево“. Напомню, ее инициировал наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев еще в 2014 году, с тех пор для химчан это стало доброй традицией», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Выбрать удобную площадку можно на геопортале Подмосковья — rgis.mosreg.ru. Областная экологическая акция проводится ежегодно в рамках всероссийской программы «Сохраним лес».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству.

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