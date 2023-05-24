Подмосковье 24 мая 2023, 20:47 Более 120 километров федеральных дорог отремонтируют в Подмосковье в этом году Минтранс Подмосковья

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В Московской области отремонтируют верхний слой федеральных дорог длиной свыше 120 километров. Об этом сообщил минтранс Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Работы проведут на участках М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия». На днях ремонт начался на отрезке с 22-го по 29-й километр Ярославского шоссе и с 76-го по 81-й километр Новорязанского шоссе.

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«Технология позволяет восстановить изношенное покрытие, устранить дефекты, улучшить сцепление, а также продлить срок службы конструктивных слоев дорожной одежды. При подъезде к местам производства работ установлены информационные щиты и временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим и указывающие направление движения», — уточнили в министерстве.

В этом году приведут в порядок почти 80 километров Новорижского шоссе. Также специалисты продолжают ремионтировать отрезок с 520-го по 527-й километр А-108 «Московское большое кольцо».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав округов обратить пристальное внимание на ремонт дорог.

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