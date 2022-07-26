Более 1,2 тысячи случаев загрязнения дворов пресекли в Подмосковье в июне

За июнь текущего года инспекторы Главного управления содержания территорий Подмосковья привлекли к административной ответственности 267 организаций в 49 городских округах региона за нарушение правил соблюдения чистоты.

Сведения о нарушениях ГУСТ получил благодаря видеокамерам «Безопасный регион» и мобильному приложению «Народный инспектор». Большая часть этих нарушений квалифицируются как загрязняющие окружающую среду. Это сброс коммунальных и строительных отходов вне положенных мест и размещение транспортных средств на газонах и участках с зелеными насаждениями.

«К ответственности привлечены, в основном, управляющие компании и администрации муниципальных образований. Все нарушения устранены в сроки, обозначенные областным законодательством», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Сотрудники ведомства вынесли 119 предостережений за отсутствие договора на вывоз мусора и наличие навалов на контейнерных площадках. Предостережение выносится перед выпиской штрафа.

Кроме того, инспекторы разъяснили, почему необходимо соблюдать эти пункты в содержании территорий с особой важностью и провели более 800 профилактических бесед с МБУ, УК и частными компаниями. Руководителям организаций также объяснили правила восстановления территорий и ограждений при проведении земляных работ.

«Хочу напомнить, что в Московской области установлено 90680 видеокамер системы „Безопасный регион“, а в мобильном приложении „Народный инспектор“ зарегистрировано 28163 пользователя. И все они желают жителям Подмосковья соблюдать правила в сфере чистоты и порядка во избежание загрязнения окружающей среды и для соблюдения комфорта остального населения», — подчеркнула Светлана Аипова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что развитие видеонаблюдения поможет обеспечить правопорядок в Подмосковье.