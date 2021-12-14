Более 12 тысяч домов подключили по программе «Социальная газификация» в Подмосковье

В Московской области самая большая в России программа по социальной газификации. И работы в регионе идут с опережением графика. На сегодняшний день газифицированы 956 деревень и сел, заявил вице-губернатор Евгений Хромушин.

Таким образом, по его данным, выполнено уже 86% от запланированного объема работ на этот год. Сейчас голубое топливо получили уже более 32 тысяч жителей Подмосковья. Оно пришло в 12 тысяч домов.

«Мы сформировали самую большую в России программу газификации — это почти 2900 населенных пунктов, 115 тысяч домовладений и 297 тысяч жителей. Это все те, кто потенциально может участвовать в программе», — напомнил он.

Источник фото: телеканал «360»

Третий квартал, по его словам, газовики должны были закончить с показателем в 50 населенных пунктов, а было газифицированы 273 — это 3,5 тысячи домовладений. Учитывая такой высокий темп, Хромушин выразил уверенность, что все будет закончено в срок.

«Понятно, что вся газификация еще связана с мерами безопасности. Это тоже предусмотрено в проекте. Но я обращаю внимание на то, что в многоквартирных домах эту работу надо продолжать проводить. Все, что касается датчиков, сигнализации и обслуживания, конечно, тоже является нашим приоритетом», — добавил губернатор Андрей Воробьев.

На этой неделе мобильные офисы социальной газификации посетят 47 населенных пунктов Подмосковья. Они принимают посетителей с 15 сентября и уже совершили 625 выездов. В таких офисах люди могут получить консультацию двух профильных специалистов, оформить комплексный договор или подать заявку на 11 других социальных услуг.