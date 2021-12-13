Мобильные офисы социальной газификации приедут на неделе в 47 населенных пунктов Подмосковья

На этой неделе мобильные офисы социальной газификации посетят 47 населенных пунктов Подмосковья. Они принимают посетителей с 15 сентября и уже совершили 625 выездов.

Жители региона могут получить в таких офисах консультацию двух профильных специалистов, оформить комплексный договор или подать заявку на 11 других социальных услуг, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

В число услуг входят договор на техническое обслуживание газового оборудования, регистрация объекта, присвоение адреса, применение понижающего коэффициента 0,7 за электричество, перерасчет за ТКО, экстренная социальная помощь, договор социального контракта, оказание услуг на дому, льготы ФНС, доставка в медицинские учреждения людей от 65 лет, вакцинация, осмотр врача.

Мобильные офисы социальной газификации приедут в следующие населенные пункты Подмосковья: деревню Акатово, деревню Алабушево, деревню Бездедово, деревню Березино, деревню Большое Саврасов, поселок Большая Сестра, село Вельяминово, деревню Великодворье, деревню Воря Богородское, город Голицыно, деревню Гочары, деревню Ельня, деревню Ерюхино, деревню Ефремово, деревню Дмитровский Погост, деревню Жуково, деревню Иншино, село Квашенки, деревню Кекишево, поселок Кировский, деревню Коняшино, город Кубинку, поселок Литвиново, село Лямцино, поселок Медное Власово, деревню Михали, село Микулино, деревню Новосидориха, деревню Никулино, деревню Никольское, деревню Орлово, деревню Ольховка, село Починки, деревню Петрищиво, деревню Радищево, село Растуново, деревню Савостино, деревню Становое, деревню Сергейково, село Спасс — Леоновщина, деревню Сурмино, деревню Стулово, деревню Стрешневы Горы, деревню Торбеево, деревню Шилово, село Татаринцево и деревню Титково.