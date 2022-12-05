Подмосковье 05 декабря 2022, 19:03 Более 12 тысяч нарушений чистоты выявили умные камеры в Подмосковье осенью

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Автомобили, оборудованные видеокамерами, начали фиксировать нарушения чистоты улиц и дворов Подмосковья в конце сентября. За осень такие системы помогли выявить и устранить более 12 тысяч замечаний.

Искусственный интеллект распознает дефекты в содержании территорий, а затем загружает данные в автоматизированную систему. Автомобили с видеорегистраторами колесят по всему Подмосковью и помогают контролировать чистоту дворов и улиц.

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«За осень наши умные автомобили зафиксировали 12 757 дефектов в содержании территорий области. Больше всего замечаний касалось уборки мусора и незаконных граффити», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова.

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Холодная погода уже позволила протестировать работу системы в зимний период. Искусственный интеллект зафиксировал 2708 нарушений уборки снега. С 2023 года нейросеть начнет выписывать штрафы за нарушения чистоты ответственным организациям.

Дорожные службы Подмосковья перешли на зимний режим работы почти месяц назад. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что количество снегоуборочной техники в регионе увеличили до 4,5 тысячи.

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