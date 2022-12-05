Важное 05 декабря 2022, 17:33 Губернатор Воробьев: количество снегоуборочной техники увеличили в Подмосковье

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Почти месяц назад дорожные службы Подмосковья перешли на зимний режим работы, и с тех пор в регионе прошло восемь снегопадов. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что количество техники, расчищающей дороги и дворы, увеличили до 4,5 тысячи.

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Раньше во время пика снегопадов работало четыре тысячи машин. После того как их количество увеличили, время уборки сократилось с 24 до 20 часов.

Важно дополнительное усиление работы в части техники, людей. И, конечно же, нужно обратить внимание на территории, где у нас больше всего жалоб Андрей Воробьев.

Он напомнил, что по регламенту в первую очередь расчищают вылетные магистрали, маршруты для экстренных служб и автобусов, подъездные дороги к аэропортам, вокзалам, поликлиникам, школам.

В следующем году по поручению Андрея Воробьева дорожные службы Подмосковья получат 130 новых коммунальных машин. Зимой они смогут расчищать улицы от снега, а летом будут работать как самосвалы. Такую технику в Московской области в последний раз обновляли четыре года назад.

Автоматизированный контроль за ремонтом техники

Заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова сообщила, что в этом году впервые применили автоматизированный контроль за ремонтом техники. Прежде такой использовали для автобусов.

За каждой единицей техники будет назначено ответственное лицо, определены контрольные сроки проведения ремонта, а также мы можем видеть перечень проводимых работ Анна Кротова.

По ее словам, внедрение автоматизированного контроля позволит на 33% сократить время простоя техники в ремонте.

Проведенная в Подмосковье работа над сроками и качеством расчистки дорог помогла сократить количество аварий уже в полтора раза, а погибших — на 33%.

«Понятно, что, когда идет снегопад, в мгновение часа его нельзя убрать. И все обращения жителей являются для нас, в том числе, подсказкой. Но: в любом случае, динамика, темпы уборки должны быть заметны. На низком старте засиживаться не нужно, тем более, все муниципалитеты оснащены техникой», — сказал губернатор Подмосковья.

В этом году за первые недели снегопадов жалоб на уборку дорог оказалось на 64% меньше, чем в прошлом.