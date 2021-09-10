Более 117 миллионов услуг оказали подмосковные МФЦ за 12 лет

В Московской области в субботу отметят 12 лет со дня основания МФЦ. За это время офисы «Мои Документы» предоставили жителям более 117 миллионов услуг.

«В нашем регионе действуют 126 офисов МФЦ и 221 территориальное подразделение, где ежедневно услуги получают 70 тысяч граждан. Работа МФЦ Подмосковья сегодня стала настоящим эталоном качества. Свыше 1,1 миллиона посетителей наших центров оценили их работу на „отлично“», — рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он отметил, что этот показатель означает 96% из всех, кто прошел опрос после посещения офиса. Но на этом власти не остановятся и будут дальше совершенствовать работу МФЦ. В частности, в регионе работает система «зеркального мониторинга», которая позволяет следить за качеством оказания всех 336 видов услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров.

Первый офис МФЦ в Московской области открылся в сентябре 2009 года в Балашихе. Тогда там работали 35 специалистов, 42 окна и предоставлялось 24 услуги. Сегодня в офисах «Мои Документы» Подмосковья оказываются 336 очных и 211 электронных услуг и работают семь тысяч специалистов.

С 2018 года в Подмосковье реализуется проект «Цифровые МФЦ». Это смарт-центры для получения электронных госуслуг, которые открыты на базе существующих МФЦ, а в некоторых округах занимают отдельные помещения. Сейчас в Подмосковье открыто 367 цифровых зон, где оборудовано почти 600 рабочих мест для посетителей. Ежемесячно в цифровые МФЦ обращаются около 50 тысяч заявителей.

Что касается сотрудников, то для них в области действует система наставничества и полноценная программа обучения. Специально для подмосковных МФЦ Мингосуправления региона разработал перечень тренингов по развитию управленческих навыков, стилям руководства и управлению конфликтами. А для операторов окон в центрах «Мои Документы» предусмотрено обучение по обслуживанию заявителей по региональному стандарту. Это и культура общения с посетителями, и деловой этикет, и соблюдение стандартов внешнего вида. Ежемесячно тренинги и обучение проходят пять тысяч работников МФЦ.