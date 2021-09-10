facebook_pixel
    10 сентября 2021, 12:38

    Более 117 миллионов услуг оказали подмосковные МФЦ за 12 лет

    Анастасия Калинина, Юлия Уткина

    В Московской области в субботу отметят 12 лет со дня основания МФЦ. За это время офисы «Мои Документы» предоставили жителям более 117 миллионов услуг.

    Более 117 миллионов услуг оказали подмосковные МФЦ за 12 лет

    «В нашем регионе действуют 126 офисов МФЦ и 221 территориальное подразделение, где ежедневно услуги получают 70 тысяч граждан. Работа МФЦ Подмосковья сегодня стала настоящим эталоном качества. Свыше 1,1 миллиона посетителей наших центров оценили их работу на „отлично“», — рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

    Он отметил, что этот показатель означает 96% из всех, кто прошел опрос после посещения офиса. Но на этом власти не остановятся и будут дальше совершенствовать работу МФЦ. В частности, в регионе работает система «зеркального мониторинга», которая позволяет следить за качеством оказания всех 336 видов услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров.

    Первый офис МФЦ в Московской области открылся в сентябре 2009 года в Балашихе. Тогда там работали 35 специалистов, 42 окна и предоставлялось 24 услуги. Сегодня в офисах «Мои Документы» Подмосковья оказываются 336 очных и 211 электронных услуг и работают семь тысяч специалистов.

    С 2018 года в Подмосковье реализуется проект «Цифровые МФЦ». Это смарт-центры для получения электронных госуслуг, которые открыты на базе существующих МФЦ, а в некоторых округах занимают отдельные помещения. Сейчас в Подмосковье открыто 367 цифровых зон, где оборудовано почти 600 рабочих мест для посетителей. Ежемесячно в цифровые МФЦ обращаются около 50 тысяч заявителей.

    Что касается сотрудников, то для них в области действует система наставничества и полноценная программа обучения. Специально для подмосковных МФЦ Мингосуправления региона разработал перечень тренингов по развитию управленческих навыков, стилям руководства и управлению конфликтами. А для операторов окон в центрах «Мои Документы» предусмотрено обучение по обслуживанию заявителей по региональному стандарту. Это и культура общения с посетителями, и деловой этикет, и соблюдение стандартов внешнего вида. Ежемесячно тренинги и обучение проходят пять тысяч работников МФЦ.