«Вашу значимость сложно переоценить». Воробьев поздравил сотрудников МФЦ с профессиональным праздником

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр госуправления, информационных технологий и связи Максим Рымар поздравили сотрудников подмосковных МФЦ с профессиональным праздником. Они отметили их большой вклад в развитие социальной сферы.

«Хотел вас поприветствовать и поздравить с профессиональным праздником. Профессия недавно появилась, но ее значимость сложно переоценить. Я первую половину дня сегодня провел в Москве на инновационном социальном форуме. Смысл форума в том, что все новое, что появляется в жизни, должно в социалке приживаться», — сказал Воробьев.

Он отметил, что власть расходует огромные ресурсы на здравоохранение, образование, социальные услуги. Но если такие огромные ресурсы направляются на человека, то нет толка, когда услуги производятся плохо. Это вызывает отторжение и раздражение.

«Поэтому работа сотрудников МФЦ просто бесценна. Понятно, что, как окажешь услугу, так и относятся люди к власти. Когда говорят, что у вас очень серьезная работа, то, мне кажется, это не передает всей значимости, которую вы обеспечиваете для нашей жизни. Несмотря на то, что каждого мы выводим в онлайн-услуги, я думаю, что у вас посетителей меньше не становится», — отметил Воробьев.

Губернатор обратил внимание на то, как сложно целый день решать административные вопросы, что-то объяснять большому количеству людей.

«Я хочу вас за это поблагодарить, искренне. Потому что я и команда лично вовлечены в то, чтобы услуга была оказана качественно. В каком-то смысле мы с вами одной крови, я тоже работник МФЦ, просто меня не видно, а вас видно, вам сложнее. Наша задача совместно с федеральным правительством в регионе сделать так, чтобы все услуги были как доставка пиццы или вызов такси», — сказал глава области.

Воробьев отметил, что на форум социальных инноваций регионов его пригласили не просто так, а потому что уже появились первые успехи. Все это благодаря МФЦ, военкоматам и службам занятости.

Министр госуправления, информационных технологий и связи Максим Рымар добавил, что МФЦ Московской области признано одним из лучших в стране. По его словам, люди чувствуют перемены.

«Вы первые приходите на помощь жителям, когда им сложно воспользоваться какой-либо услугой или сервисом. А у нас их почти 500. Вы всегда рядом, 30 офисов МФЦ семь дней в неделю у нас сегодня работает. Вы готовы помогать в любой ситуации и при любых обстоятельствах», — сказал министр.

Он отметил, что сотрудники всегда стараются быть технологичными, участвовать в разных мероприятиях, устраивать праздники, с душой и трепетом относиться к своей работе.

День МФЦ Московской области учредили в ноябре 2019 года. Праздник отмечается во вторую субботу сентября. Сегодня в ДПМО прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню МФЦ. Сотрудники со всего региона получили награды губернатора и Министерства госуправления, информационных технологий и связи региона за особый вклад.

С 2018 года в Подмосковье работает проект «Цифровые МФЦ». Это смарт-центры для получения электронных госуслуг, которые открыты на базе существующих МФЦ, а в некоторых округах занимают отдельные помещения. В регионе работает 367 цифровых зон с доступом к электронным госуслугам.