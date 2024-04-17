Подмосковье 17 апреля 2024, 11:52 Более 11 тысяч жителей Солнечногорска приняли участие в голосовании по благоустройству Более 11 тысяч жителей Солнечногорска проголосовали за объекты благоустройства Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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До окончания голосования за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» осталось меньше двух недель. Оно завершится 30 апреля. Участие в нем уже приняли почти 11 800 жителей городского округа Солнечногорск.

Жители округа могут проголосовать за благоустройство общественной территории в Андреевке, яблоневого сада в Смирновке или Советской площади и территории у железнодорожной станции в Солнечногорске.

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«Я благодарю жителей за активное участие в голосовании. Выбранная нашими жителями локация будет благоустроена в 2025 году по президентскому проекту „Формирование комфортной городской среды“», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Отдать свой голос за один из трех объектов можно на сайте, либо через мобильное устройство волонтеров, которые дежурят на территории округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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