Подмосковье 18 мая 2023, 00:20 Более 11 тысяч случаев незаконного размещения рекламы выявили в Подмосковье с начала года ГУСТ МО

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С начала года в Московской области зафиксировали 11 548 случаев незаконного размещения рекламы. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий региона.

«Семьсот тридцать восемь случаев по этой части нарушения инспекторы обнаружили в Химках и 440 уже устранили. В Балашихе и в Серпухове зафиксировали 694 и 540 дефектов, 227 и 389 мест уже привели в порядок», — рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

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В Лосино-Петровском и в Серебряных Прудах все места с незаконной рекламой почистили. Это 94 и 26 точек соответственно.

За подобное нарушение предусмотрели штраф от 1,5 до 2,5 тысячи рублей для физлиц, для должностных лиц — от пяти до 10 тысяч, для юридических — от 10 до 30 тысяч рублей.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что в мае ГУСТ Подмосковья получило на 23% меньше обращений по вопросам чистоты и благоустройства.

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