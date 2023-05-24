Подмосковье 24 мая 2023, 15:32 Более 100 жилых домов и 15 участков теплосетей отремонтируют в Химках в 2023 году

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Глава Химок рассказал о модернизации сферы ЖКХ в интервью телеканалу «360». Так, в этом году в округе отремонтируют 120 жилых домов и 15 участков теплосетей. Обновления затронут более 100 тысяч химчан.

«В этом году мы запланировали масштабную модернизацию системы теплоснабжения. Вместе с Министерством энергетики Московской области разработали трехлетнюю программу по замене 45 участков теплосетей», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Всего заменят 26 километров теплосетей. На реализацию этой программы выделено 1,7 миллиарда рублей.

На сегодняшний день рабочие уже заменили более двух километров теплосетей на Школьной, Ленинградской и Совхозной улицах. Работы продолжаются на улицах Пожарского, Железнодорожной, Новозаводской и Молодежной.

К осени заменят 15 участков теплосетей, а также обновят оборудование в 13 котельных и 88 тепловых пунктах. Это улучшит качество теплоснабжения в 200 домах.

Работы по модернизации теплосетей проводят одновременно с плановыми профилактическими работами.

Также глава Химок рассказал, что в этом году капитально отремонтируют 120 жилых домов. Из них в 55 обновят крыши, в 41 — инженерные коммуникации, в 35 — фасады. Чтобы составить перечень работ по каждому дому, депутаты округа проводили встречи с председателями советов домов и жильцами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом этапе расселения аварийного жилья в регионе.

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