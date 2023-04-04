Подмосковье 04 апреля 2023, 15:27 Более 100 врачей получили бесплатную землю в деревне Головино в Щелкове Министерство имущественных отношений МО

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Более 100 медиков получили земли под строительство частных домов в деревне Головино в Щелкове. Участки предоставляют бесплатно в рамках губернаторской программы «Земля врачам».

«Коллеги подобрали два участка общей площадью 11 гектаров в одном населенном пункте. На сегодняшний день здесь предоставлен 91 земельный участок и еще 12 готовы к передаче врачам в безвозмездное пользование», — сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

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По ее словам, в пешей доступности находятся школа, детский сад, больница и детская поликлиника.

Врач клинической лабораторной диагностики Татьяна Терехова на предоставленном участке уже построила дом. Она трудится в Щелковском кожно-венерологическом диспансере, общий стаж ее работы составляет 23 года.

«Дом построили для постоянного проживания, у нас растут четыре парня — три года, 10, 14 и 19 лет. Мечтала о доме давно, ведь это и есть настоящий родительский семейный очаг», — заявила Терехова.

В Щелкове за время реализации программы землю получили 12 анестезиологов-реаниматологов, 11 акушеров-гинекологов, 11 терапевтов, 11 фтизиатров, 10 рентгенологов, девять хирургов, девять врачей скорой помощи, семь врачей ультразвуковой диагностики, пять врачей-неонатологов, пять психиатров-наркологов и другие специалисты.

Подать заявку на получение земли по программе «Земля врачам» можно, обратившись в местную администрацию или через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации первичного звена здравоохранения. В регионе построили 260 поликлиник, ФАПов, офисов врачей общей практики, некоторые медучреждения продолжают капитально ремонтировать.

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