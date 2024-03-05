Подмосковье 05 марта 2024, 10:00 Более 100 врачей Коломны получили льготные земельные участки с 2021 года Телеканал «360»

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Свыше 100 медиков из Коломенской больницы получили бесплатные участки размером от восьми до 10 соток. Все это благодаря региональной программе «Земля врачам», которая действует в Подмосковье с 2021 года. Участвовать в ней могут врачи более 30 специальностей.

Вскоре в новый дом переедет семья Степашкиных. Анастасия из династии врачей: бабушка работала в стоматологии, папа — фельдшер, а она — гематолог.

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В 2022 году Анастасия от коллег узнала о программе «Земля врачам» и решила осуществить свою давнюю мечту — переехать за город. Участок семье достался в микрорайоне Подлипки. Рядом лес, речка, а соседи — коллеги по работе. Анастасия и ее муж Андрей расчистили участок от кустарника, подвели коммуникации, а в 2023 году приступили к строительству. Весной на участке супруги хотят разбить фруктовый сад и оборудовать зону для отдыха.

«Дом почти готов. На днях ставим на кадастровый учет», — поделалась Анастасия.

Всего за время действие программы «Земля врачам» участки в Московской области получили более двух тысяч специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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