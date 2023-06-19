Подмосковье 19 июня 2023, 14:33 Более 100 тысяч льготников Подмосковья получили электронный социальный паспорт Глава Минсоцразвития Подмосковья Болатаева рассказала о цифровых паспортах для льготников Пресс-служба губернатора Московской области

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Входящие в льготные категории жители Московской области теперь смогут подтверждать свой статус при помощи электронного социального паспорта. Менее чем за месяц цифровой документ оформили для себя более 100 тысяч жителей региона. Об этом на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым заявила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Она подчеркнула, что теперь льготникам не нужно носить с собой удостоверения и документы для подтверждения своего статуса.

«Раньше льготнику надо было всегда носить бумажное свидетельство, удостоверения, различные справки. Теперь все это в одном цифровом паспорте льготника. Всего у нас 2,6 миллиона льготников: пенсионеры, ветераны труда, инвалиды. Уже 100 тыс человек скачали этот цифровой паспорт», — рассказала Болатаева.

Министерство социального развития Московской области

Министр добавила, что для получения электронного документа достаточно зайти на подмосковный портал госуслуг и при переходе по всплывающему уведомлению можно скачать цифровой паспорт. Хранить электронный документ можно в файлах телефона или в виде скриншота. Его можно предоставлять в магазинах, аптеках, музеях, кинотеатрах. Сотрудник на кассе отсканирует QR-код и определит, какая скидка положена клиенту.

Для удобства жителей Подмосковья все сервисы и услуги собрали на обновленном портале «Добродел». Новый формат платформы представили на Петербургском международном экономическом форуме.

Как пояснила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, теперь жителям доступны все электронные услуги в формате «одного окна». Кроме обращения к органам власти, записи в больницы, детские сады и школы там же доступны медицинские карты жителей с результатами исследований.