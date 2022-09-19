Более 100 тысяч человек посетили мероприятия в аутлетах в рамках проекта «Лето в Подмосковье» | 360°

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Более 100 тысяч человек посетили мероприятия в аутлетах в рамках проекта «Лето в Подмосковье»

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Мероприятия в аутлетах в рамках проекта «Лето в Подмосковье» за прошедший сезон посетили свыше 100 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

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Всего было проведено девять мероприятий в «Архангельское Аутлет», Novaya Riga Outlet Village, «Outlet Village Белая Дача» и Vnukovo Outlet Village.

пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Жители и гости Москвы и Московской области могли продегустировать и приобрести деликатесы, произведенные в Подмосковье.

пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Для посетителей звучала живая музыка, выступали ходулисты, проводили театрализованные представления. Для всех желающих проходили различные мастер-классы и игры, были организованы тематические фотозоны.

пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Также в рамках Года культурного наследия состоялась выставка-продажа изделий народных художественных промыслов Подмосковья «PRОмыслы про СМЫСЛЫ». Она проходила в аутлетах в течение десяти дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что у туристов повысился спрос на места для рыбалки и спортивные мероприятия.

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