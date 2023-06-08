Подмосковье 08 июня 2023, 10:37 Более 100 спортсменов со всей России выступили на парусной регате в Мытищах

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Яхт-клуб Tenzor Sailing Club подвел итоги первого этапа международной серии парусных регат. В трехдневных соревнованиях участвовали 24 команды и больше ста яхтсменов из 15 городов России и ближнего зарубежья.

Погода усложняла условия гонки, а второй день состязаний выдался по-настоящему экстремальным. Северный порывистый ветер и дождь добавили сложностей спортсменам. Несмотря на ненастья, удалось провести 10 гонок.

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«День у нас прошел весело с точки зрения ветровой кондиции. Мы наслаждались этим днем, но своим результатом не до конца довольны», — говорит участник команды Eyed Mushrooms Егор Терпегорев.

«А мы на самом финише получили пенальти. Заслуженно, в принципе. В результате вместо шестого прихода пришли последними», — рассказал участник команды Tenzor Team Данил Одинцов.

Победителем гонки стала команда Hubex/Pirogovo, серебро завоевала Pavetra, а тройку призеров замкнула команда «Ахмат». Все участники получили памятные подарки. Следующие соревнования пройдут с 6 по 9 июля.

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