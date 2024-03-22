Подмосковье 22 марта 2024, 12:48 Более 100 школьников сдали нормативы ГТО в Волоколамске Владислав Мурашов

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Фестиваль ГТО прошел во Дворце спорта «Лама» в Волоколамске 21 марта. В этот день спортивные нормативы сдавали 116 школьников и один пенсионер.

Влад Мурашов

В начале мероприятия наградили тех, кто сдал нормативы комплекса в третьем квартале прошлого года. 28 человек получили золотые значки и удостоверения к ним. Затем приступили к сдаче норм.

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В мероприятии приняли участие 116 учащихся. Они представили 11 школ Волоколамского городского округа. Кроме ребят в сдаче нормативов принял участие и один пенсионер.

«Существует 18 ступеней ГТО. Принять участие в сдаче нормативов может каждый, начиная с шести лет. Последняя ступень — от 70 лет и старше», — рассказала заместитель директора Дворца спорта «Лама» Ирина Назарова.

24 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о возвращении физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Традицию проводить фестивали ГТО поддержали во многих городах Подмосковья, в том числе в Волоколамске.

Влад Мурашов

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников региона за участие в «Неделе добрых дел».

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