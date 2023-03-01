Подмосковье 01 марта 2023, 13:42 Более 100 школьников из Подмосковья приняли участие в конкуре по моделированию ракет

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Зимнее Первенство Подмосковья по ракетомоделированию провели в Сергиевом Посаде. Свои макеты представили на конкурс 103 школьника.

В Министерстве образования Московской области отметили, что в мероприятии приняли участие школьники из Сергиева Посада, Мытищ, Павловского Посада, Королева и Реутова. Юные техники представляли модели ракет S3A/2 и S6A/2.

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В младшей возрастной категории победителями стали Арсений Тумасов и Илья Фадеев из Сергиева Посада. У старших победили Максим Кирсанов из Павловского Посада и Тихон Белов из Сергиева Посада.

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Губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву 1 марта сообщили, что школьники из Химок вышли в финал Национальной технологической олимпиады.