Еще 100 рабочих мест появится в Истре после реконструкции завода молочных смесей

Жители Подмосковья получат более 100 новых рабочих мест благодаря реконструкции завода сухих молочных смесей. Он находится в Истре.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, здесь начались активные работы.

По его словам, на заводе компании «Инфаприм» производят заменители грудного молока и сухую молочную основу.

Плановый запуск намечен на третий квартал 2022 года, а завершение всей реконструкции — на второй квартал 2023-го Сергей Воскресенский.

Он добавил, что сейчас на площадке реконструируют склады, цеха, научную лабораторию. Преобразят и корпус для сушки заменителей грудного молока.

Компания производит продукты для детей и взрослых. Вместе с тем она специализируется на лечебном питании.

Соглашение о реконструкции министр сельского хозяйства Подмосковья подписал на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее стало известно о том, что подписанные Подмосковьем на ПМЭФ соглашения принесут около 50 тысяч рабочих мест.