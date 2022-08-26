Более 100 рабочих мест появится на новых складах в Подольске

В Подмосковном городском округе Подольск построили новый производственно-складской комплекс в формате Лайт Индастриал. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«На территории промышленной площадки „Коледино“, расположенной в городском округе Подольск, завершено строительство производственно-складского комплекса в формате Лайт Индастриал площадью более 9,1 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект превышают 400 млн рублей. Реализация проекта позволит создать порядка 100 рабочих мест для жителей Подольска и ближайших муниципалитетов», — сказала Екатерина Зиновьева.

Как добавила Екатерина Зиновьева, к площадке уже подвели всю необходимую инфраструктуру — газ, свет, воду, электричество. В новом здании можно будет переоборудовать блоки под нужды заказчиков. Площадь секций составит от 300 до 800 квадратных метров. Стоит отметить, что подобрать необходимую площадку для своего проекта можно на инвестиционном портале Московской области.

Московская область удерживает высокие позиции по индексу промышленного и экономического развития в стране, несмотря на изменившиеся условия и действие санкций. Регион продолжает развивать программы импортозамещения и привлекать инвесторов, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев.