Подмосковье 30 июня 2023, 05:22 Более 100 подмосковных волонтеров провели экологическую акцию в Жуковском округе Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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В Жуковском прошла акция «Экология — дело каждого». Организатором выступило министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области, а партнером — региональный оператор по вывозу и утилизации отходов «ЭкоЛайн» из Воскресенска. В уборке поучаствовали волонтеры из Балашихи, Люберец, Дзержинского, Котельников и других округов.

«В рамках субботника более 100 активистов из 10 городских округов Подмосковья убрали русло и прибрежную зону реки Быковка. Волонтеры Подмосковья и активисты МГЕР сделали большое доброе дело — провели экорыбалку и достали из воды большое количество мусора, до которого с берега так просто не добраться», — рассказала министр Екатерина Швелидзе.

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Добровольцы собрали около 140 мешков мусора. На акции побывал глава округа Юрий Прохоров.

«В апреле мы начали сезон субботников и экологических фестивалей в Гребнево — активно путешествуем по Подмосковью и приводим в порядок городские территории. Здорово, что к мероприятиям присоединяются жители городов и активная молодежь», — заявила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц.

Самые активные волонтеры получили подарки и призы.

Всех жителей Московской области пригласили подать заявку на участие в детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого». Они принимаются с 1 марта по 1 октября по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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