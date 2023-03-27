Подмосковье 27 марта 2023, 16:11 Более 100 объектов образования в Подмосковье капитально отремонтируют в этом году Фото с сайта Мособлдумы

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Порядка 102 образовательных объектов Московской области капитально отремонтируют в 2023 году. Из регионального бюджета на эти нужды выделили 20,6 миллиарда рублей, сообщили во время заседания комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике.

«Это здания с высокой степенью износа. При реализации программы применяется комплексный подход: в учреждениях не только осуществляются ремонтные работы, но и закупается современное оборудование, выполняется благоустройство территории», — сообщила глава комитета Линара Самединова.

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Замминистра образования Московской области Андрей Лазарев сообщил, что в этом году в Подмосковье капитально отремонтируют 63 школы за 17,5 миллиарда рублей. Из них 2,8 миллиарда выделят из федерального бюджета и 14,7 миллиарда — из регионального. Также приведут в порядок 28 детских садов за 3,8 миллиарда рублей из регионального бюджета и 11 колледжей. Ремонт сузов обойдется Подмосковью в 2,1 миллиарда рублей.

Шатурский энергетический техникум, Красногорский колледж в Волоколамске и Колледж Подмосковья в Лобне уже капитально отремонтировали.

Руководитель регионального штаба «Российских студенческих отрядов» Павел Ковалев предложил привлекать к работам по капремонту участников студотрядов. В Московской области в таких объединениях состоят порядка 300 студентов. Для них работа на образовательных объектах может быть зачтена как практика.

«Необходимо выбрать несколько муниципалитетов и в качестве пилотного проекта опробовать и понять, на какой тип работ можно привлекать студотряды», — сообщил Ковалев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более 170 объектов образования в Подмосковье находятся в стадии строительства и капитального ремонта.

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