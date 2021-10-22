Новый антирекорд по смертям от ковида зарегистрировали в России

За сутки в России выявили 37 141 новый случай коронавируса. За это время 25 453 человека выписались из больницы, скончались 1064 пациента. Это новый антирекорд по смертям.

Данные об этом появились на сайте оперштаба. За все время пандемии коронавирусом заразились 8 168 305 россиян, победили болезнь 7 117 060, умерли - 228 453.

В Москве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 8166 жителей, выздоровели 4162 человека, погибли — 79 пациентов.