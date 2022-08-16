Более 100 газоанализаторов установили жителям Балашихи этим летом

Газоанализаторы установили жителям Балашихи этим летом. Это приборы для безопасности газового оборудования с контролем утечки. Например, такой аппарат установили в одной из квартир дома № 6/1 на улице Юлиуса Фучика в Балашихе. Работы по муниципальному контракту специалисты компании «Проект Сервис Групп» провели 15 августа.

Установка датчика загазованности воздуха в квартирах многоэтажных жилых домов проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Чтобы предотвратить опасные для здоровья проблемы с газовым оборудованием, нужно внимательно следить за его работой, вовремя проводить техобслуживание и устранять утечки газа.

«Газоанализатор предназначен для улавливания концентрации природного газа в помещении, где используется газовое оборудование. Аварийная ситуация может возникнуть как из-за неправильной установки газового оборудования, так и из-за неосторожного обращения с ним. Поэтому такой прибор рекомендуем поставить для безопасности жизни и имущества. С июня в Балашихе мы уже установили около 130 сигнализаторов загазованности», — рассказал гендиректор «Проект Сервис Групп» Доха Молачиев.

В муниципальных квартирах газоанализаторы устанавливают бесплатно по желанию жильцов. Владельцы приватизированных квартир могут обратиться в управляющую компанию или сервисную организацию. Как отмечают специалисты, безопасность начинается с газовой трубы, которую подвели в дом, и завершается оборудованием в квартире. В этой цепочке все должно работать исправно. Каждый житель должен заключить договор на проведение технического обслуживания газовых приборов, компании должны каждый год проверять его исправность.

Газоанализатор нацелен на природный газ. Это небольшой прибор, порядка 10 сантиметров, его можно подключить к обычной розетке, монтаж занимает примерно 10 минут. Если в доме повышается допустимая концентрация газа, сразу же включается звуковое оповещение. Это означает, что необходимо перекрыть вентиль и обратиться в газовую службу.

Подмосковье должно закончить проект социальной газификации в 2022 году — об этом объявил губернатор Андрей Воробьев во время обращения к жителям. Следить за ходом работ по президентскому проекту можно на интерактивной карте.