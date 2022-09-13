Более 100 га передали для строительства Южно-Лыткаринской автодороги в Подмосковье | 360°

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Более 100 га передали для строительства Южно-Лыткаринской автодороги в Подмосковье

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Для строительства Южно-Лыткаринской автодороги в Подмосковье из федеральной собственности передали 71 земельный участок общей площадью более 100 гектаров. Об этом сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«Ее называют ЮЛА, располагаться трасса будет на удалении до 10 километров от Московской кольцевой автодороги, протяженность составит 45 километров», — уточнила Наталья Адигамова.

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Она добавила, что с начала года для развития дорожно-транспортной инфраструктуры региона из федеральной в областную собственность было передано свыше 200 земельных участков общей площадью более 200 гектаров.

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Южно-Лыткаринскую автодорогу строят в рамках концессии между правительством Подмосковья и ООО «Лыткаринская платная дорога». Работы планируют завершить в 2025 году.

Ранее Путин и Воробьев открыли первый участок трассы М12 в Подмосковье.

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