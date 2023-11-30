Подмосковье 30 ноября 2023, 16:11 Более 10 участков для строительства домов выставили на торги в Талдоме Комитет по конкурентной политике Московской области

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На торгах в Талдоме представлено 14 участков для строительства домов и ведения личного подсобного хозяйства. Средняя стоимость аренды в этом округе по данным 2023 года составила семь тысяч рублей в год за одну сотку.

В Комитете по конкурентной политике Подмосковья отметили, что начальная стоимость аренды некоторых участков в Талдоме не превышает 36 тысяч рублей в год.

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В деревне Юркино можно найти сразу два надела: 13 и 20 соток, в Костине на торгах 10 соток, а в Талдоме — семь соток. Сейчас ведется прием заявок на аукционы.

Основной принцип торгов — это предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем. Если к торгам будет допущен всего один человек, то он сможет забрать лот по минимальной стоимости. Ознакомиться с информацией об объектах можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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