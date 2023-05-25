Подмосковье 25 мая 2023, 12:16 Более 10 случаев выпадения детей из окон зафиксировали в Подмосковье с начала года Unsplash

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Главное управление региональной безопасности Подмосковья призвало родителей усилить бдительность в связи с началом сезона открытых окон. Уже 11 несчастных случаев с выпадением ребенка зафиксировали в регионе с начала года.

Тяжелые травмы при выпадении из окон получили ребята в Подольске, Шатуре, Луховицах, Люберцах, Орехово-Зуеве, Лобне и Видном. Несчастные случаи закончились гибелью детей в Балашихе, Мытищах, Одинцове и Коломне.

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Как правило, дети выпадали из окон в момент, когда родители уходили из комнаты на несколько минут.

Мамам и папам напомнили, что нельзя оставлять маленьких детей без присмотра в комнате с открытым окном или балконом. Если квартира расположена высоко, на окна нужно установить блокиратор или ручки-замки с ключом. Не нужно использовать антимоскитные сетки — дети воспринимают их как опору и выпадают вместе с ними. Необходимо еще раз напомнить детям, почему нельзя карабкаться на подоконники и выглядывать из окна.

Не лишним будет проверить расстановку мебели в комнате и отодвинуть от окна все, что поможет ребенку залезть на подоконник. Нельзя разговаривать с детьми через окно, находясь при этом на улице.

В случае чрезвычайной ситуации нужно сразу обратиться в службу спасения по номеру 112.

Московская область впервые принимает у себя Форум по вопросам международной безопасности. Его участники — представители более 100 стран. Губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул, что это знаковое событие для региона.