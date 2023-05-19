Подмосковье 19 мая 2023, 22:19 Более 10 отрядов поучаствовали в конкурсе юных инспекторов движения в Мытищах

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В школе № 32 в Мытищах состоялся конкурс среди отрядов юных инспекторов движения. В мероприятии поучаствовали 11 отрядов.

Дети прошли испытания «Трасса», «Знатоки», «Айболит» и «Автогородок» и проверили знания ПДД.

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«Именно знания помогут избежать трагических ситуаций на дороге. Я уверена, что знания и умения, которые вы получили, которыми вы обладаете, помогут не только сегодня вам в конкурсе, они помогут вам в жизни», — сообщила главный аналитик отдела воспитательной работы дополнительного образования управления образования администрации Мытищ Светлана Снопкова.

Такие соревнования проходят в каждом городском округе ежегодно. Победители получает возможность участвовать в следующем этапе, где соревнуются команды со всей Московской области.

«Это мероприятие сделано для того, чтобы дети изучали правила дорожного движения, учились правильно передвигаться на велосипеде. В этом автогородке дорожная обстановка приближена максимально к дорожным условиям», — заявила инспектор по пропаганде БДД Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» Ирина Кулигина.

Победителем конкурса стала команда «ШКИДД» из школы № 32. Второе место завоевала команда 15-го лицея «Светофор». Третье место заняла «Зеленая волна» из школы № 9. Все участники получили грамоты и памятные призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в летнее время необходимо усилить контроль за безопасностью детского отдыха.

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