Подмосковье 18 апреля 2023, 15:38 Более 10 котельных отремонтируют в Подольске за год Подольская теплосеть

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Качество теплоснабжения повысят в Подольске за счет капитального ремонта котельных. За год работы проведут по 15 адресам.

Сайт «Подольский рабочий» со ссылкой на вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина сообщил, что городской округ вошел в десятку лидеров региона по ремонту тепловых сетей за первый квартал 2023 года. Эти работы продолжаются.

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Так, до конца года в муниципалитете капитально отремонтируют еще 15 котельных. Это объекты на городских улицах Гайдара, Народной, Московской, Известковой и других. Также обновят котельные в Климовске, поселках Быково и Львовский. Ремонты проведут летом и закончат к сентябрю, повысив качество теплоснабжения для 100 тысяч жителей округа.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, обновления котельных позволят снизить аварийность в будущем отопительном сезоне.

В Подмосковье стартует масштабная модернизация системы ЖКХ. В регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей — об этом рассказал глава Московской области Андрей Воробьев.